Лілія Ребрик показалася з рідною сестрою і розповіла про їхнє спілкування на відстані

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик потішила контентом зі своєю молодшою сестрою, танцівницею Юліаною.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала їхнє архівне фото. На знімку вони позували перед об'єктивом фотокамери в автівці. Поки Лілія Ребрик стежила за дорогою та кермувала, її сестра робила фото.

Загалом, Юліана живе за кордоном. Як зізнається Лілія Ребрик, вона за нею дуже сумує. Однак наразі хоча б рятують сучасні технології: відеозв'язок замінює сестрам спілкування наживо. До слова, саме так танцівниця познайомилася зі своєю наймолодшою племінницею Адель. А от коли Юліана приїде до України – знаменитість не знає.

Лілія Ребрик з рідною сестрою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Скучила! Відеозв'язок рятує! Юліано, коли приїдеш?" – поцікавилася у сестри ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик їздила у відрядження. Ведучій вперше довелося залишити 4-місячну донечку. Знаменитість ділилася, як їй далася хоч і не тривала, але розлука з сім'єю.

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