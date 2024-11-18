Лілія Ребрик показалася з трьома донечками-красунями і розсекретила, як з ними проводила час у Києві

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показалася одразу з трьома доньками-красунями та розсекретила, як із ними проводила час.

Сімейною світлиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. На знімку Лілія Ребрик показалася з 12-річною Діаною, 6-річною Поліною та крихітною Адель. Вони всі разом сиділи в одній із кав'ярень Києва та насолоджувалися компанією одне одного.

"Просто теплий привіт від дівчачого складу Дикої сімейки з побажаннями тихої та спокійної ночі", - підписала фото з доньками ведуча.

Лілія Ребрик із доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Після посиденьок у кав'ярні вони всією сім'єю вирушили на шопінг. Лілія Ребрик разом із чоловіком, танцівником Андрієм Диким, утеплювала доньок на зиму, тож дівчатка обзавелися новими теплими речами.

Нагадаємо, 15 листопада наймолодшій доньці Лілії Ребрик виповнилося рівно вісім місяців. Ведуча у святковий день влаштувала дівчинці фотосет в незвичному total black образі та розповіла про її зміни.

Лілія Ребрик відсвяткувала 8 місяців доньки у незвичних образах

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