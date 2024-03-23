Лілія Ребрик пояснила, чому назвала свою третю доньку Аделіною і який сенс заклала в ім'я

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик вперше відповіла, чому разом з чоловіком Андрієм Диким і двома доньками назвала свою третю доньку Аделіною.

У своєму фотоблогу Лілія зізналася, що обрала це ім'я зі своєю родиною неспроста. Як виявилося, ім'я Аделіна є символічним й складається з букв, які є присутніми в іменах усіх членів їхньої родини. Зокрема, на букви "а", "д" та "л" починаються імена Андрій (чоловік ведучої), Діана (старша донька) та Лілія. А склад "на" присутній в імені середньої доньки – "Поліна".

Лілія Ребрик з родиною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Для всіх, хто так важко переймається, що ім'я нашої третьої донечки Аделіна. Несила більше мовчати. Розгадка дуже і дуже проста", - написала Ребрик.

Також ведуча відповіла на хейт юзерів в Мережі, які дорікають їй за, мовляв, вибір неправильного імені для третьої дитини.

"А насправді обожнюю читати ваші коментарі! Винні, звісно, що не порадилися з усіма підписниками, а обрали ім’я дитині родиною", - з гумором прокоментувала знаменитість.

Нагадаємо, 15 березня Лілія Ребрик народила третю доньку. І незадовго після пологів показала перші фото з виписки з усією родиною.

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