Лілія Ребрик поїхала до Чернівців та замилувала щасливими фото з батьками

Майже вся сім'я ведучої зібралася, не вистачало лише її старшої доньки і рідної сестри.

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик потішила сімейним контентом.

Так, знаменитість на вихідні поїхала з Києва до Чернівців, де в неї проживають батьки. Компанію Лілії Ребрик склали її чоловік, хореограф Андрій Дикий, та дві доньки – Поліна та Аделіна. У Чернівцях знаменитість вже встигла наробити щасливих фото з батьками, якими вона поділилася в Instagram. Родина усміхнено позувала на тлі новорічної ялинки, яка була прикрашена різноманітними яскравими іграшками.

"Зустрілися", - коротко підписала родинне фото телеведуча.

Лілія Ребрик із сім'єю / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Майже вся сім'я Лілії Ребрик зібралася. У родинному колі не вистачало старшої доньки акторки Діани, яка наразі проводить канікули в зимовому таборі. Також не було молодшої сестри Ребрик Юліани, яка проживає за кордоном.

"Діана в таборі, але нам тебе не вистачає. Юліано, тебе теж!" – зазначила знаменитість.

Сім'я Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик тішила контентом із чоловіком. Ведуча показувала, як у шкіряній обтислій сукні ніжилася з коханим на тлі новорічної ялинки.

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