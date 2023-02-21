Лілія Ребрик пригадала останні дні перед початком повномасштабної війни: "Страшенна тривога і страх"

Телеведуча Лілія Ребрик поділилася щемливими спогадами про мирне життя, яке було в неї до 24 лютого.

Знаменитість пригадала, як за декілька днів до вторгнення російської армії в Україну вона насолоджувалася часом з родиною та багато працювала. Проте, за словами Ребрик, тривога у душі все ж була.

"Розбираю по молекулах останні дні перед великою війною. Поринаю у спогади… Що було в ті дні у мене на душі? Страшенна тривога, страх війни, такий неспокій…", - поділилася Ребрик.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведуча пригадала, як 23 лютого закінчила вести ранковий ефір та одразу вирушила до родини, адже в той момент дуже потребувала бути поруч з ними.

"У ті дні мені особливо міцно хотілося бути поруч, щоб всі - ось тут, на витягнутій руці. А ввечері ми грали "Два анекдота на вечерю". Мене на сцені завжди відпускає: я концентруюсь, розслабляюсь, жену будь-які думки з голови і віддаюсь ролі. А після я сіла в машину, в мене було багато квітів і вже так пахло весною. Ще допізна обирали меблі для нашого будинку мрії. Нового, який ми купили напередодні… Заїдали полуницею , яку купили взимку в супермаркеті (чомусь, так хотілося чогось шкідливого…), і шампанським. Відтепер шампанське і полуниця - для мене смак миру назавжди", - розповіла шанувальникам Лілія.

Лілія Ребрик з родиною / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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