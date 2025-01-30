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Лілія Ребрик приголомшила, як за вісім місяців змінилася до невпізнання її наймолодша донька

Лілія Ребрик приголомшила, як за вісім місяців змінилася до невпізнання її наймолодша донька

Лілія Ребрик з донькою Адель / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Знаменитість показала Адель у в однакових образах на фото тоді і зараз.

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала, як просто до невпізнання змінилася її наймолодша донечка.

Знаменитість влаштувала для Адель незвичайну фотосесію. Зокрема, ще коли дівчинка тільки-но народилася, акторка закарбувала ці моменти в пам'яті з фотографом. Вже через вісім місяців Лілія Ребрик повторила фотосет. Акторка одягнула Адель у теж саме вбрання і показала, як вона за вісім місяців змінилася. Так, дівчинку просто не впізнати. Та й сама Ребрик дивується, як швидко промайнув час і її донечка від "новонародженої" стала "вже не сплю".

Донька Лілії Ребрик Адель / © instagram.com/liliia.rebrik
Донька Лілії Ребрик Адель / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Наша крихітка Адель. Від "newborn" до "вже не сплю". Ці фото для мене — справжній скарб. Залишу ці неймовірні світлини тут на згадку про те, як летить час…Це фантастична ідея! В однакових образах з різницею у вісім місяців свого першого, такого важливого року життя!" – поділилася акторка.

Донька Лілії Ребрик Адель / © instagram.com/liliia.rebrik
Донька Лілії Ребрик Адель / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

У коментарях підписники неабияк оцінили таку ідею Лілії Ребрик. Вони зазначили, що світлини просто неймовірні. Також зіркові підписники написали артистці чимало компліментів.

Донька Лілії Ребрик Адель / © instagram.com/liliia.rebrik
Донька Лілії Ребрик Адель / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
  • Вже вся країна закохана в цю манюню лялечку! Аделька зірочка! А які емоції! Оченятка, усмішка! (Ольга Сумська)
  • Яка гарна! Чудова ідея, насолодилась переглядом! (Катерина Тишкевич)
  • Миле сонечко, чарівне янголятко! (Іванна Онуфрійчук)
Донька Лілії Ребрик Адель / © instagram.com/liliia.rebrik
Донька Лілії Ребрик Адель / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик розповіла, що її 12-річна донька стала акторкою. Також ведуча поділилася першими успіхами Діани.

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