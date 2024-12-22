Лілія Ребрик приїхала в гості до батьків та зворушила їхньою зустріччю на вокзалі

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала рідкісну зустріч зі своїми батьками.

Так, у знаменитості з'явилася нагода побувати у рідному місті – Чернівцях. Там у Ребрик були заплановані знімання соціального проєкту. Тож вона з командою вирушила потягом у робочих справах. Проте перед посадкою у своєму фотоблогу зізналася, що неодмінно зустрінеться з батьками.

"Я їду на знімання в Чернівці, моє рідне місто. Щоправда, туди й назад, але точно батьків побачу. Приємний збіг обставин", - зазначила Лілія.

Лілія Ребрик з батьками / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Так і сталося. На ведучу вже зранку на пероні чекали її найрідніші. Щаслива родина зробила селфі, яким Лілія і похизувалася підписникам. Крім того, акторка також зателефонувала сестрі й поговорила з нею по відеозв'язку.

Лілія Ребрик з батьками / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Вже згодом ведуча показала, як батьки попіклувалися про неї та приготували фірмових рогаликів: "Ну який ранок в Чернівцях без маминих смаколиків".

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча показувала своїх батьків і як вони відсвяткували особливу подію. Мама й тато зірки вже 44 роки у шлюбі.

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