Лілія Ребрик приїхала в гості до батьків та зворушила їхньою зустріччю на вокзалі

Ведуча показала, як поєднує корисне з приємним.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала рідкісну зустріч зі своїми батьками.
Так, у знаменитості з'явилася нагода побувати у рідному місті – Чернівцях. Там у Ребрик були заплановані знімання соціального проєкту. Тож вона з командою вирушила потягом у робочих справах. Проте перед посадкою у своєму фотоблогу зізналася, що неодмінно зустрінеться з батьками.
"Я їду на знімання в Чернівці, моє рідне місто. Щоправда, туди й назад, але точно батьків побачу. Приємний збіг обставин", - зазначила Лілія.
Так і сталося. На ведучу вже зранку на пероні чекали її найрідніші. Щаслива родина зробила селфі, яким Лілія і похизувалася підписникам. Крім того, акторка також зателефонувала сестрі й поговорила з нею по відеозв'язку.
Вже згодом ведуча показала, як батьки попіклувалися про неї та приготували фірмових рогаликів: "Ну який ранок в Чернівцях без маминих смаколиків".
Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча показувала своїх батьків і як вони відсвяткували особливу подію. Мама й тато зірки вже 44 роки у шлюбі.
Читайте також:
- Лобода неочікувано зустрілася з Усиком після бою з Ф'юрі і показалася з трофеєм: "Ми перемогли"
- Дружина Усика замилувала, як привітала чоловіка-чемпіона з перемогою над Ф'юрі
- Віталій Козловський замилував фото сина-копії у костюмі Санта Клауса