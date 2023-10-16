Лілія Ребрик різко відповіла на хейт, що завагітніла, аби чоловік виїхав за кордон: "Я вас здивую"

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка вагітна третьою дитиною, різко відповіла на критику в Мережі.

До слова, 42-річна знаменитість нещодавно оголосила про третю вагітність. Поки одні підтримували та вітали ведучу, інші ж почали вигадувати безглузді теорії. Зокрема, артистку звинуватили, що вона завагітніла, аби її чоловік, танцівник Андрій Дикий, зміг виїхати за кордон. Лілія Ребрик була просто приголомшена такими висновками деяких юзерів.

"Люди, які вважають, що дитину народжують, щоб "відкосити від армії" або виїхати за кордон, що з вами? Ви серйозно розглядаєте дитину, як інструмент досягнення чогось? Вдумайтесь: ви в народженні дитини бачите вигоду! Ви за якими життєвими принципами взагалі живете?" – обурилася ведуча.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик наголосила, що дитину народжують, адже прагнуть цього, а не через якусь вигоду. Також знаменитість порадила користувачам бути добрішими.

"Я вас здивую: люди народжують дітей, бо люблять одне одного! І відчувають, що готові народжувати ще, бо можуть дітей оточити любов'ю, турботою і виховати їх у міцній щасливій родині. І так — у своїй рідній країні! І так - можуть, бо працюють і податки сплачують. А ще, можливо, люди давно мріяли про третю дитину? А, знаєте, буває і таке, що і не планували дитину, а всесвіт подарував це диво. Що ж тоді робити, аби хейтерам вгодити? Сприймайте світ не через вигоду, а через серце - з цього ракурсу він значно цікавіший", - прокоментувала ведуча.

Лілія Ребрик із чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик поділилася, в якій країні планує народжувати. Знаменитість вже визначилася, де її третя дитина з'явиться на світ.

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