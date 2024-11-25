Лілія Ребрик розчулила кадрами, як її донька між тривогами і обстрілами бере участь у турнірі з танців

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик на щемливих кадрах показала, як її 12-річна донька Діана між тривогами та обстрілами бере участь у танцювальному турнірі.

У своєму Instagram знаменитість обурилася, що дітям доводиться жити в реаліях війни та втрачати дитинство. Зокрема, старша донька Ребрик професійно займається танцями і брала участь у танцювальному турнірі. Це доводиться поєднувати з постійним перебуванням в укриттях через тривогу та загрозу обстрілів. Однак, за словами артистки, вона неабияк пишається тим, що діти демонструють незламність і, попри воєнні умови, виборюють своє право на щасливе дитинство.

"Діти танцюють між тривогами після ночей обстрілів. Кожен крок, кожен рух – це виклик і перемога над обставинами. Дивлюся на цих юних артистів і розумію: хіба можна зламати націю, в якої навіть діти борються за своє щасливе дитинство? Пишаюся!" – ділиться знаменитість.

Донька Лілії Ребрик взяла участь у танцювальному турнірі / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Проте, Лілія Ребрик зізнається, що їй на душі боляче від того, в яких умовах доводиться нині жити дітям. Замість того, аби мати щасливе дитинство, вони повинні моніторити новини, похапцем одягатися і бігти до укриття. Однак акторка вірить у краще і переконана, що добро переможе.

"Але! Так не має бути. Діти не повинні моніторити новини і похапцем одягатися та бігти до укриття. Так від цього на душі боляче. Так хочеться, щоб діти залишалися дітьми: вірили в диво і сміливо мріяли. І раділи! Просто так, а не попри все. Але поки що маємо те, що маємо. Віримо в життя! Непохитно віримо", — додала ведуча.

Донька Лілії Ребрик взяла участь у танцювальному турнірі / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик ділилася фото, на якому показалася одразу з трьома доньками. Також ведуча розповідала, як проводить з ними час у Києві.

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