Лілія Ребрик розкрила, як після народження молодшої доньки змінилися її стосунки зі старшими

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася, як після народження третьої доньки змінилися її стосунки з двома старшими.

Так, навесні знаменитість знову стала мамою. У неї народилася донечка Адель. Тож, ведуча стала багатодітною матусею, адже вона вже виховувала старших дітей Діану та Поліну. Як поділилася Лілія Ребрик в інтерв'ю Viva!, в їхній сім'ї є важливе правило. Коли народжується нова дитина, вони проявляють ще більше любові, аніж робили до цього.

Також для Лілії Ребрик важливо проводити час як з усіма доньками разом, так і з кожною окремо. Знаменитість переконана, що треба обов'язково приділяти увагу дітям, адже в їхньому віці вибудовується модель поведінки на майбутнє.

Лілія Ребрик із родиною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Вони дуже чекали на появу сестрички. У нашій сім'ї є правило: з появою кожної дитини любові стає ще більше. Ми не ділимо її на трьох, а збільшуємо втричі. Коли з'явилася друга донька, ми любов, ніжність, турботу помножили на два. З появою третьої дитини любов, ніжність і турбота збільшилися втричі. Якщо говорити про увагу, яку ми приділяємо дітям, то для нас важливо проводити час усім разом і з кожною дитиною окремо. Потрібно завжди знаходити для цього можливість, адже діти дивляться на батьків і в них вибудовується модель поведінки на майбутнє", - поділилася знаменитість.

Також Лілія Ребрик розсекретила, як із чоловіком розподілила батьківські обов'язки. За словами ведучої, правил як таких у них із Андрієм Диким немає. Вони порівно проводять час із дітьми і завжди допомагають одне одному. Акторка переконана, що важливо, аби в сім'ї був баланс та панувала любов.

Лілія Ребрик з родиною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Дуже важливо тримати баланс у житті незалежно від того, скільки в тебе дітей. Можливо мати трьох дітей і бути успішною. Можна бути прекрасними батьками й при цьому залишатися чоловіком і жінкою, які кохають одне одного й не втомлюються проявляти ніжність, увагу, турботу, поважають одне одного, говорять про свої почуття. Тобто це все і є складники родини, в якій панує любов. У нас немає обов'язків, натомість є нормальне, живе бажання допомогти", - прокоментувала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показувала, як із трьома доньками прикрасила ялинку вдома у рожевому стилі. Чимало прикрас донька Діана зробила самостійно.

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