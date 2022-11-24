Лілія Ребрик розповіла, як змінилися їхні з чоловіком стосунки під час війни

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик поділилася, чому не виїжджала за кордон, та розповіла, як від початку війни змінилися їхні стосунки з чоловіком, танцівником Андрієм Диким.

На початку повномасштабного російського вторгнення, знаменитість вирішила залишитися в Україні. Щоправда, перший час акторка перебувала з сім'єю у Чернівцях.

Як розповіла Лілія, вона вирішила не їхати за кордон, адже не бачить у цьому сенсу. Ба більше, Ребрик вважає, що в Україні вона буде більш корисною для своєї країни.

Лілія Ребрик з сім'єю / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Треба діяти так, як відчуваєш. Я відчула енергію сили, що можу бути корисною тут. Мені є чим займатися в Україні. Плюс, ми з чоловіком настільки нероздільні, що для нас це було б неможливим випробуванням. Я не уявляю своє життя окремо. Влітку ми жили на два міста - залишили дітей у Чернівцях, а самі поїхали до Києва працювати, тому життя було в дорозі Чернівці-Київ. Це було шаленим випробуванням, бо ми не бачили дітей щодня", - розповіла Лілія у подкасті "Олега Френди".

Також знаменитість розповіла, що у їхній родині дуже теплі стосунки, і вони не можуть одне без одного. Ведуча поділилася, що він початку війни їх сім'я стала ще міцнішою. Тим часом з чоловіком зірка більш зблизилася.

Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Я завжди вважала себе сильною жінкою – "все знаю, все можу" - а зараз я боюся… Боюся сама їздити. Тому, якщо є можливість, Андрій планує свій день так, щоб відвезти і забрати мене, зробити справи разом. З одного боку, це можна оцінювати, як нашу нероздільність, а з іншого - це моя потреба. Ми зараз живемо за містом, тому доводиться їхати лісами-полями, тим паче ще і світло вимикають. Я так боюся. А раніше мені здавалося, що я безстрашна. Бачите, кожен робить свої висновки в цій складній ситуації", - зізналася Лілія Ребрик.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко розповіла, як змінилися їхні стосунки з чоловіком, Арсеном Мірзояном. Співачка зізналась, чи вплинула на взаємини відстань.

Читайте також: