Лілія Ребрик розсекретила дату пологів і зізналася, чи обрала ім'я для третьої донечки

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик зізналася, на який місяць заплановані пологи третьої доньки.

У своєму фотоблогу ведуча запропонувала шанувальникам дати відповідь на те, що цікавить їх найбільше. Звісно, більшість запитань була присвячена її третій вагітності. Зокрема, активні користувачі поцікавилися, коли акторка народжуватиме. Так, Лілія відповіла, що чекає на появу донечки навесні наступного року.

"У березні. Ще місяці три гуляю", - поділилася знаменитість.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Також Ребрик не змогла уникнути запитань про ім'я майбутньої дитини. У відповідь на таке часте прохання розповісти про це, вона показала смішне фото і величезну кількість таких допитливих. І додала, що разом з родиною вони ще не визначилися. Втім, для них це насправді дуже актуально, тому ведуча попросила фанів запропонувати їм ім'я для малюка.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Зазначимо, для Лілії Ребрик і Андрія Дикого це вже третя дитина. Подружжя виховує ще двох донечок. Минулого місяця зірка показала зворушливе відео, як вся її родина дізнається про стать майбутнього немовля.

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