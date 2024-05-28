Лілія Ребрик розсекретила, де зараз родина Танковича і який він хрещений для її доньки

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася, яким хрещеним батьком є комік і ведучий Дмитро Танкович.

Так, Дмитро свого часу хрестив старшу доньку Лілії Діану. Втім, з часом, як зізнається Ребрик, її кум доволі рідко став бачитися з похресницею. І додає, що здебільшого вони перетинаються на зніманнях проєктів.

"Стосовно Діми ми сміємося: якщо Магомет не йде до гори, то гора приходить до нього. Отакі в нас стосунки. Я Діму дуже люблю і поважаю. Ми дійсно класно спілкуємось. Зараз бачимося рідше, але "Дизель шоу" все одно є. І коли Діана приходить за лаштунки, я кажу: "Дімо, дивись, гора прийшла до Магомета", - сміючись, розповіла знаменитість kp.ua.

Лілія Ребрик з донькою Діаною / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Натомість ініціативу зустрітися ведуча здебільшого проявляє сама. І зізнається, що усією родиною іноді вони приїздять до Дмитра в гості. Водночас Лілія поділилася, що зараз родина її зіркового кума перебуває за кордоном.

"Коли хочемо побачитися, кажемо: "Дімо, коли до тебе в гості можна"? Треба нахрапом брати і не чекати від нього ініціативи. І завжди ці зустрічі дуже теплі. В принципі, чоловіки всі такі. Тим паче, зараз його дружина і донька за кордоном, то треба частіше прикрашати його життя і приїжджати в гості", - пояснила Ребрик.

Дмитро Танкович з дружиною / Фото: instagram.com/tankovich_olya

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик зізналася, як змінилися її стосунки з чоловіком Андрієм Диким після появи у них третьої доньки.

Читайте також: