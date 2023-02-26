Лілія Ребрик скасувала спектакль через проблеми зі здоров'ям: "Організм сказав мені "Стоп"

Вже два дні акторка лежить з температурою.

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик поскаржилася шанувальникам на проблеми зі здоров'ям.

Сьогодні прихильники зірки очікували побачити її на сцені театру, однак, на жаль, спектакль довелося скасувати. У сторіз в Instagram Лілія розповіла, що захворіла.

"Захворіла... Другий день лежу з температурою. Отак організм сказав мені: "Стоп, Лілю, зроби паузу". І, як завжди, не на часі. Стільки справ було. Хоча хворіти завжди не на часі", - поділилася Ребрик.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Шанувальники акторки засмутилися, що не змогли побачити її виступ сьогодні. Втім, Лілія пообіцяла, що зовсім скоро буде почуватися краще та повернеться на сцену.

"Так буває, на жаль. Наступна "Ін'єкція безсмертя" 7 березня (О Боже, це вже скоро весна). Вірю, що вже буду, як огірочок", - написала Ребрик.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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