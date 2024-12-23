Лілія Ребрик у річницю шлюбу з чоловіком Диким показала, яким було їхнє весілля

Подружжя вже 13 років проживає в статусі чоловіка та дружини.

У родині зіркового сімейства ведучої Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого особливе свято.

Так, 23 грудня подружжя святкує річницю шлюбу. Закохані вже 13 років живуть в офіційному статусі чоловіка та дружини. Тож, Лілія Ребрик у фотоблогу присвятила Андрію Дикому допис, в якому ніжно привітала з річницею.

Зокрема, знаменитість на атмосферних фото показала, яким було їхнє весілля. На кадрах ведуча постала у розкішній білій сукні та з квітами, а хореограф – у чорному костюмі та білій сорочці з метеликом.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик також подякувала коханому за сім'ю, яку вони створили разом. Ведуча зазначила, що вони з чоловіком стали творцями чогось особливого та унікального.

"13 років разом! День народження нашої прекрасної сім'ї. Мереживне весілля. Це про мереживо з любові, ніжності, терпіння, пристрасті та божевілля. Це наша історія, яку ми створюємо щодня. Люблю тебе, мій Дикий, за кожну ниточку цієї історії. Мені здається, ми плетемо разом щось унікальне і неповторне: нашу сім'ю. Дякую, що ти мене так само впевнено ведеш по життю, як колись в танці. П'ять сердечок - це теж про нас. Я, ти і три наші квіточки", - звернулася до чоловіка знаменитість.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик навідалася до батьків. Знаменитість показала, як рідні люди зустрічали її на вокзалі.

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