Лілія Ребрик у шкіряній обтислій сукні поніжилася з чоловіком Диким біля новорічної ялинки

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик вже готується до Нового 2025 року.

Однак перед його зустріччю знаменитість проводжає 2024-й. Зокрема, ведуча вже встигла підбити підсумки. Як зазначила Ребрик, цьогоріч "матір драконів впоралася зі своєю роллю і вже готується до образу змії". До слова, 2024 рік був роком Зеленого Дерев'яного Дракона, а 2025-й – Зеленої Дерев'яної Змії.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Ну що, матір драконів гарно впоралася цього року зі своєю роллю! І вже придивляється до образу змії! Все гарне за 2024 рік залишу в серці, все погане — в пам'яті, все світле — понесу далі!" – зазначила ведуча.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Окрім підсумків, Лілія Ребрик потішила контентом зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким. Акторка в чорній шкіряній обтислій сукні поніжилася з коханим на тлі святкової новорічної ялинки.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, цьогоріч у родині Лілії Ребрик сталося поповнення. Акторка народила третю доньку, яку вони назвали Аделіною. У кого ще з зірок 2024 року з'явилися діти – дивіться у нашому матеріалі.

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