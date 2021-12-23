Лілія Ребрик у весільній сукні-рибці оригінально відсвяткувала 10-річчя шлюбу з чоловіком

Пара побралася 23 грудня 2011-го.

Українська акторка і телеведуча Лілія Ребрик святкує "трояндове" весілля з чоловіком, хореографом Андрієм Диким.

Пара побралася рівно 10 років тому, 23 грудня. З нагоди річниці подружжя вирішило пригадати себе молодятами та поринути у ту атмосферу свята. Тому зірки влаштували фотосет в образах наречених. Відповідні кадри Лілія запостила у своєму Instagram.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / instagram.com/liliia.rebrik

40-річна Ребрик обрала білосніжну обтислу сукню-рибку зі шлейфом та мереживом. Артистка зробила локони та красивий макіяж з акцентом на очі. Свій образ нареченої вона доповнила сережками.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / instagram.com/liliia.rebrik

Зі свого боку, Андрій позував у чорному класичному смокінгу з метеликом.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / instagram.com/liliia.rebrik

"10 років разом, а ми як новенькі! Трояндове весілля – чудовий привід відчути себе знову і знову молодятами. Не віриться, що ми вже 10 років разом, що в нас вже дві такі прекрасні донечки, а найголовніше, що в нас ще так багато всього попереду! Стільки планів! Стільки бажань! Андрію, як круто, що ми з тобою колись в танцях зустрілися... Мені так ніжно, так весело і так спокійно з тобою. Завжди! Веди мене по життю, як в танці... 10 років – це лише початок. З днем народження, наша "дика сімейка", – написала знаменитість.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / instagram.com/liliia.rebrik

Колеги зіркового подружжя написали у коментарях компліменти та побажання.

"Нехай ваше кохання буде нескінченним! Гірко!!!" – написала Ольга Сумська.

"Як же це гарно, щиро! Ви прекрасні, обожнюю вас і бажаю, щоб все життя були такими щасливими", – поділилася Анна Саліванчук.

"Вітаю!!! Так тримати", – додала Катерина Бужинська.

Зараз Лілія та Андрій відпочивають у Барселоні.

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