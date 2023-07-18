Лілія Ребрик у яскравому купальнику посвітила стрункими ніжками та пишним бюстом

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик показалася у яскравому купальнику та захопила стрункою фігурою.

В Instagram знаменитість продовжує ділитися щасливими кадрами з відпочинку у Туреччині. Цього разу артистка похизувалася стрункою фігурою у жовтому купальнику. Ребрик показалася на тлі моря у купальному вбранні та продемонструвала стрункі ніжки та пишний бюст.

"А фото в купальнику можна?" – поцікавилася у підписників знаменитість.

Лілія Ребрик у Туреччині / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Зокрема, такий допис ведуча зробила після того, як її розкритикували у Мережі за відпочинок за кордоном під час війни. Невдоволені користувачі писали Ребрик, що вона могла б витратити кошти на допомогу армії, а не на розваги. Акторка тоді не стала терпіти критику та відповіла хейтерам.

Нагадаємо, не відпочинку нині також перебуває й дружина ведучого Григорія Решетніка. Раніше Христина показалася у бікіні та похизувалася стрункою фігурою.

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