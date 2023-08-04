Лілія Ребрик в обтислій сукні на підборах приголомшила виконанням вправ з обручем

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик приголомшила шанувальників захопливими спортивними вправами.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала відеозапис, на якому виконує ефектні гімнастичні вправи з обручем у танцювальній студії.

В чорній обтислій сукні нижче колін, Лілія виконує заворожливі рухи, демонструючи свою неймовірну гнучкість та гімнастичну майстерність. У підписі до посту ведуча поділилася оптимістичним посланням:

"Просто як нагадування, що колись ми всі повернемося до нормального життя. Гімнасток колишніх не буває", - підписала відео Ребрик.

Лілія Ребрик згадала гімнастичне минуле і показала вправи з обручем

Своєю чергою, підписники сторінки ведучої не стримали емоцій і закидали кумирку компліментами:

Яка ж ви талановита!

Шалено жіночно. Так легко у вас це виходить. Хочеться дивитись і дивитись

Талановита людина – талановита в усьому!

Ліліє, ви – фантастична жінка! Приклад для всіх жінок!

Зазначимо, що гнучкість та спортивні навички у Лілії Ребрик з дитинства. Будучи маленькою, зірка займалася художньою гімнастикою і ці навички їй допомагають легко сідати на шпагат. Вона стала майстром спорту з художньої гімнастики вже у віці 13 років.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик похизувалася гарною фігурою у купальнику. Зірка продемонструвала стрункі ніжки та пишний бюст під час відпочинку у Туреччині.

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