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Лілія Ребрик в обтислій сукні на підборах приголомшила виконанням вправ з обручем

Лілія Ребрик в обтислій сукні на підборах приголомшила виконанням вправ з обручем

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
837
Час на прочитання
2 хв
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Лілія Ребрик в обтислій сукні на підборах приголомшила виконанням вправ з обручем

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Знаменитість згадала своє минуле гімнастки.

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик приголомшила шанувальників захопливими спортивними вправами.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала відеозапис, на якому виконує ефектні гімнастичні вправи з обручем у танцювальній студії.

В чорній обтислій сукні нижче колін, Лілія виконує заворожливі рухи, демонструючи свою неймовірну гнучкість та гімнастичну майстерність. У підписі до посту ведуча поділилася оптимістичним посланням:

"Просто як нагадування, що колись ми всі повернемося до нормального життя. Гімнасток колишніх не буває", - підписала відео Ребрик.

Лілія Ребрик згадала гімнастичне минуле і показала вправи з обручем

Лілія Ребрик згадала гімнастичне минуле і показала вправи з обручем

Своєю чергою, підписники сторінки ведучої не стримали емоцій і закидали кумирку компліментами:

  • Яка ж ви талановита!
  • Шалено жіночно. Так легко у вас це виходить. Хочеться дивитись і дивитись
  • Талановита людина – талановита в усьому!
  • Ліліє, ви – фантастична жінка! Приклад для всіх жінок!

Зазначимо, що гнучкість та спортивні навички у Лілії Ребрик з дитинства. Будучи маленькою, зірка займалася художньою гімнастикою і ці навички їй допомагають легко сідати на шпагат. Вона стала майстром спорту з художньої гімнастики вже у віці 13 років.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик похизувалася гарною фігурою у купальнику. Зірка продемонструвала стрункі ніжки та пишний бюст під час відпочинку у Туреччині.

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Дата публікації
Перегляди
837
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