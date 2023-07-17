Лілія Ребрик відповіла на критику за відпочинок у Туреччині під час війни: "Не рахуйте чужих грошей"

Ведуча поїхала у відпустку разом з батьками та доньками, тим часом її чоловік залишився в Україні.

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик відповіла на критику через відпочинок з родиною за кордоном під час війни.

Так, знаменитість разом з батьками та доньками полетіла до Туреччини. У своєму фотоблогу Ребрик залюбки ділиться щасливими кадрами з відпочинку. Однак далеко не всі користувачі оцінили такий контент. Ведучій дорікнули, що вона демонструє "безтурботне життя" у фотоблогу. Також користувачі були обурені, що Ребрик витратила кошти на відпочинок, хоча могла б допомогти ЗСУ.

Знаменитість не стала терпіти та відповіла обуреним підписникам. Акторка порадила слідкувати за своїм життям, а також зазначила, що потрібно насолоджуватися кожним моментом, адже не знаєш, що буде завтра.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Не рахуйте чужих грошей, не засуджуйте і не думайте про чуже життя: ви ніколи не знаєте, що насправді ховається за веселим сміхом. Живіть своє життя. Ловіть момент. Бо життя занадто крихке і ніхто не знає, чи буде завтра", - відповіла на хейт Ребрик.

Нагадаємо, поки Лілія Ребрик перебуває на відпочинку за кордоном, її чоловік Андрій Дикий залишився в Україні. Раніше акторка розчулила відео, як доньки прощалися з батьком перед від'їздом до Туреччини.

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