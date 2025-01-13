Лілія Ребрик відповіла на закиди, що народила третю дитину, щоб вберегти чоловіка від мобілізації

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик відповіла на закиди, що народила третю дитину, аби вберегти чоловіка Андрія Дикого від мобілізації.

Знаменитість зізнається, що здебільшого в неї позитивна аудиторія, яка не вдається до критики. Однак негативні коментарі час від часу ведучій все ж таки прилітають. Зокрема, деякі стосувалися появи на світ третьої доньки Ребрик. Критики заявляли, що таким чином вона рятує чоловіка Дикого від мобілізації. Сама ж Лілія Ребрик на такі коментарі не реагує взагалі.

"Я завжди знала, що діти – то про любов, тому для мене це найголовніше. Реагувати на коментарі і не лише на такі – в мене імунітет вже. У мене взагалі дуже добра аудиторія! Я обожнюю свою аудиторію, мені здається, вона відповідає мені взаємністю. Якщо людині, яка написала той чи інший негативний коментар, стало легше, то значить я свою місію виконала", - прокоментувала Лілія Ребрик на проєкті "Ранок у великому місті".

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Також ведуча поділилася, що поява на світ третьої доньки неабияк змінила їхню сім'ю та її особисто. Знаменитість говорить, що діти – це велика радість. За словами ведучої, в неї з'явилося ще більше життєвих сил.

"Це такий антистрес! Це така можливість насолоджуватися, попри все і всупереч всім обставинам, що це дає тобі ще більше сил. Я ніколи не думала, що в мене так багато сил", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик побувала у батьків у Чернівцях. Знаменитість показувала, як із рідними провела новорічні свята.

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