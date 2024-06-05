Лілія Ребрик відправила 11-річну доньку на відпочинок без батьків і розсекретила, куди саме

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася, що її старша донька Діана вирушила на відпочинок.

Новиною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Артистка показала, як із чоловіком, танцівником Андрієм Диким, на залізничному вокзалі проводжала 11-річну донечку на потяг. Діана обрала зручне вбрання – світлі джинси та чорну футболку. Всі свої речі дівчина упакувала в чималу валізу.

Лілія Ребрик вже розсекретила, куди саме вирушила Діана. Як виявилося, донька ведучої та хореографа влітку відпочиватиме в дитячому таборі, де займатиметься різними активностями, заводитиме нових друзів та насолоджуватиметься проведеним часом.

Донька Лілії Ребрик вирушила на відпочинок / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Моя доросла красуня! До табору!" – підписала кадри ведуча.

Донька Лілії Ребрик вирушила на відпочинок / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик вже навіть показала, як Діана сидить у потягу. Зокрема, у подорож 11-річна дівчина вирушає без батьків. Ведуча навіть встигла пожартувати, чи то донька більше чекає на відпочинок у таборі, чи то вони з чоловіком – на поїздку Діани.

"Не знаю, хто більше чекає на відправлення: діти чи батьки", – пожартувала знаменитість.

Донька Лілії Ребрик вирушила на відпочинок / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, цьогоріч Лілія Ребрик та Андрій Дикий втретє стали батьками. У подружжя народилася донечка, якій вони дали ім'я Адель. Нещодавно ведуча розповіла, як поява третьої дитини вплинула на її шлюб із чоловіком.

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