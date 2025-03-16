Лілія Ребрик відсвяткувала перший рік доньки і показала сюрприз від зіркових кумів

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала святкування першого року доньки Адель.

Так, в особливий день зірка з чоловіком Андрієм Диким організувала затишну вечерю у колі друзів і рідних. Зокрема, привітати маленьку іменинницю прийшли її зіркові хрещені батьки – Анатолій Анатоліч і Ірина Хоменко. Своєю чергою, шоумен з дружиною Юлою подарував похресниці рожевий дитячий електроскутер.

На відео також помітно усіх дітей Ребрик, які з нагоди свята обрали фемілі лук, який складався за світлих відтінків одягу. Разом вони попозували на тлі декорацій і стенду, де були зображені фото Адель за усі 12 місяців.

Донька Ребрик відсвяткувала перший день народження у колі зірок

Під час свята Адель не лише отримувала подарунки від гостей, але й станцювала з татом. Після цього хрещені Адель зістригли їй перший локон волосся та зберегли на пам'ять. Крім того, охочі могли залишити крихітці побажання на майбутнє та зіграти в особливу лотерею. А надвечір на всіх чекав великий білосніжний торт з короною, на якому іменинниця задула свічку.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський також організував свято для маленького сина Оскара, якому виповнився рік.

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