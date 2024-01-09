Лілія Ребрик відверто поділилася, як минає її вагітність у 42 роки

Також знаменитість зізналась, чи вже обрала ім'я для третьої донечки.

Українська телеведуча Лілія Ребрик відверто поспілкувалася з прихильниками, які поставили їй чимало запитань про вагітність та пологи.

Зокрема, в акторки поцікавилися, чи складно їй виношувати дитину в 42 роки. Лілія відверто відповіла, що попередні дві вагітності для неї були тяжчі, адже її постійно мучив токсикоз, а нині ж у ведучої є можливість насолодитися цікавим станом без хворобливого самопочуття.

"Дві попередні вагітності в мене був токсикоз всі дев'ять місяців. А втретє нарешті на шостому місяці організм дав мені можливість насолодитися вагітністю без токсикозу. Я його приборкала. Так що вже місяць я кайфую", - поділилася знаменитість.

Лілія Ребрик із доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик також зізналась, чи вже обрала ім'я для третьої донечки. Ведуча говорить, що для їхньої сім'ї це складене завдання. По-перше, вони обирають ім'я, яке буде співзвучне з прізвищем Дика. По-друге, треба назвати майбутню донечку так, щоб всім членам родини сподобалося. Наразі Лілія Ребрик вже обрала ім'я, однак поки не квапиться його розсекречувати.

"Скажу так: є вже варіант, але поки не скажу. Звикаємо, говоримо з нею…Коли зустрінемося – зрозуміємо, чи підходить ім'я. До того ж прив'язка до прізвища Дика. Ще треба, щоб всім членам родини подобалося. Задача із зірочкою", - зазначила ведуча.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, акторка Вікторія Варлей зараз теж при надії. Раніше знаменитість ділилася, як їй вдалося завагітніти у 39 років.

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