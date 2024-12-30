Лілія Ребрик висловилася про кризу у шлюбі після появи третьої дитини: "Діти загострюють стосунки"

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася подробицями шлюбу з хореографом Андрієм Диким.

Пара вже 13 років у шлюбі. За цей час, зізнається Лілія, вони все ще вміють зберігати іскру. Зокрема, це вдається робити завдяки приємним сюрпризам. Як от нещодавно, за словами зірки, її коханий у день річниці шлюбу потішив її неочікуваним подарунком, деталі якого вона не розсекретила. Утім, Ребрик зазначає, що дуже вдячна чоловікові за вміння дивувати.

"Я приємно здивована, що мій чоловік навіть після 13 років нашого спільного життя спроможний мене дивувати. Я була дуже здивована його подарунком. Він мав бути в іншому місці по роботі. Але в результаті він мене зустрів на вокзалі, бо я приїхала з Чернівців… А далі не буду розповідати подробиці. Але було неймовірно приємно! Я дуже вдячна йому. Я реально не очікувала й зрозуміла, що я просто йду за своїм чоловіком", - зазначила знаменитість у коментарі "Люкс ФМ".

Лілія Ребрик з родиною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Ще більше кохання подружжя підсилюють діти. Ведуча переконана, що саме вони стали тими, завдяки кому почали налагоджуватися їхні стосунки й побільшало любові. Тож Лілія запевняє, що кризи після появи в родині дітей у них з Андрієм немає.

"Діти ніколи не рятують стосунки – це точно можу сказати. Але діти загострюють будь-які стосунки. Тобто, якщо було добре, то буде краще, а коли погано – ще гірше. І над цим треба працювати. Діти – такий лакмус, ідентифікатор стосунків. У нашій родині нашої любові стає більше", - пояснила акторка.

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