Лілія Ребрик висловилася про російських акторів, які підтримали війну: "Найболючіше розчарування"

Відома українська ведуча та акторка Лілія Ребрик раніше часто працювала на знімальних майданчиках разом з росіянами, тому з багатьма з ними вона знайома особисто.

Коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, Ребрик сподівалася на підтримку від колег з РФ. Знаменитість гадала, що російські актори розповідатимуть правду своїй мільйонній аудиторії. Утім, Лілія помилилася. Ніхто з її колег з РФ навіть їй слова підтримки не написав.

"Взагалі жоден не написав. Я з багатьма знайома, і це було найперше таке моє розчарування на початку повномасштабної війни. Мені тоді ще здавалося, та нам всім здавалося, що ми можемо достукатися. У них так само мільйонна аудиторія, і так само вони можуть потягнути за собою людей. Це те, в чому ми всі глибоко помилялися. Навіть не хочеться згадувати, вони не варті взагалі нашої уваги", - розповіла Лілія у подкасті "Олега Френди".

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ба більше, Ребрик розповіла, що її колишні колеги з РФ намагалися їй насолити. Вони скаржилися на її соцмережі, аби Лілію заблокували.

"Ба більше, я опинилася десь в бані. Мене банили актори російські. Я казала: "В сенсі? Ти так можеш? Ти ж пів року тому тут жив і розповідав, який гарний український край, які у нас смачні страви, яка мова, які дівчата гарні". Це таке найперше і найболючіше розчарування було на початку повномасштабної війни. Зараз ти думаєш, на що ми сподівалися, чому ми витрачали свої нерви", - зазначила ведуча.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Знаменитість також пояснила, чому російські актори вирішили підтримати війну в Україні. На думку Ребрик, навіть якщо вони й знають правду, вони бояться її сказати. Утім, Лілія впевнена, що їхні мізки теж забиті пропагандою.

"Вони зашорені, вони залежні. Це нас відрізняє. Українці мають свободу слова, вони що хочуть те й говорять, нам за це нічого не буде, а їм буде. Я думаю, вони так і думають, бо у них мізки вже замилені. Вони сюди приїжджали, я думаю, вони і ставилися до нас, як до другосортного ряду, не усвідомлюючи, що вони тут заробляють, роблять кар'єру. Вони недалекі, як показала практика", - наголосила Ребрик.

Нагадаємо, раніше ведуча зізналась, чому не захотіла їхати за кордон, коли почалася повномасштабна війна. Також знаменитість поділилася, як змінилися за цей час їхні взаємини з чоловіком.

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