Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лілія Ребрик вперше показала обличчя донечки та зізналася, хто став її зірковим хресним татом

Лілія Ребрик вперше показала обличчя донечки та зізналася, хто став її зірковим хресним татом

Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Артистка розповіла про особливе свято у її родині.

Українська ведуча Лілія Ребрик похрестила свою найменшу донечку Аделіну та показала ніжні фото з родиною.

Так, у своєму фотоблогу артистка зізналася, що днями відбулося хрещення немовляти в одному з київських храмів у колі найближчих. Зокрема, хрещеними батьками стали ведучий Анатолій Анатоліч та Ірина Хоменко.

"Такі дні, як цей, я забираю у скарбничку своїх щасливих спогадів. Бо щастя – це миті, коли відчував повну гармонію і спокій. Це – люди, які були поруч. Це – весна, сонце і зелень навколо. І відчувати у темні часи таке світло всередині – надзвичайно цінно. Це був дуже теплий в усіх сенсах день. Дуже затишний. Дуже сімейний. Дуже наший день", - зворушила Ребрик.

Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Хрещення доньки Лілії Ребрик Аделіни / © instagram.com/liliya_rebryk
Хрещення доньки Лілії Ребрик Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Зірка також поділилася низкою атмосферних світлин з таїнства у храмі, де вперше показала обличчя Аделіни. Так, на тлі храму Лілія постає у family look разом з дітьми та чоловіком, а вже всередині позує з кумами та гостями.

Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Своєю чергою, Анатолій Анатоліч вже поділився своїми враженнями: "Для мене велика честь стати хрещеним батьком для Аделіни. З моєю улюбленою Ребрик мені пощастило працювати, а з родиною Андрія і Лілі стати близькими друзями".

Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

У коментарях шанувальники зірок також залишили чимало привітань з таким важливим для родини святом.

Нагадаємо, нещодавно чоловік Лілії Ребрик, Андрій Дикий, зворушливо привітав дружину з днем народження та показав їхнє спільне чуттєве фото.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація