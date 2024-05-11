Лілія Ребрик вперше показала обличчя донечки та зізналася, хто став її зірковим хресним татом

Артистка розповіла про особливе свято у її родині.

Українська ведуча Лілія Ребрик похрестила свою найменшу донечку Аделіну та показала ніжні фото з родиною.

Так, у своєму фотоблогу артистка зізналася, що днями відбулося хрещення немовляти в одному з київських храмів у колі найближчих. Зокрема, хрещеними батьками стали ведучий Анатолій Анатоліч та Ірина Хоменко.

"Такі дні, як цей, я забираю у скарбничку своїх щасливих спогадів. Бо щастя – це миті, коли відчував повну гармонію і спокій. Це – люди, які були поруч. Це – весна, сонце і зелень навколо. І відчувати у темні часи таке світло всередині – надзвичайно цінно. Це був дуже теплий в усіх сенсах день. Дуже затишний. Дуже сімейний. Дуже наший день", - зворушила Ребрик.

Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Хрещення доньки Лілії Ребрик Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Зірка також поділилася низкою атмосферних світлин з таїнства у храмі, де вперше показала обличчя Аделіни. Так, на тлі храму Лілія постає у family look разом з дітьми та чоловіком, а вже всередині позує з кумами та гостями.

Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Своєю чергою, Анатолій Анатоліч вже поділився своїми враженнями: "Для мене велика честь стати хрещеним батьком для Аделіни. З моєю улюбленою Ребрик мені пощастило працювати, а з родиною Андрія і Лілі стати близькими друзями".

Лілія Ребрик на хрещенні доньки Аделіни / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

У коментарях шанувальники зірок також залишили чимало привітань з таким важливим для родини святом.

Нагадаємо, нещодавно чоловік Лілії Ребрик, Андрій Дикий, зворушливо привітав дружину з днем народження та показав їхнє спільне чуттєве фото.

Читайте також: