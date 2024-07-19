Лілія Ребрик вперше поїхала у відрядження без 4-місячної доньки, яка на грудному вигодовуванні

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик повідомила, що вперше повернулася з робочого відрядження після того, як втретє стала мамою.

У своєму фотоблогу Ребрик зізналася, що ця поїздка була дещо незвичною для неї, адже це вперше, коли вона розлучилася на тривалий період з 4-місячною донькою Адель. Тож, дуже сумувала за всією великою родиною й одразу з дороги поснідала з рідними.

"Враховуючи напрямок відрядження, прийняли рішення не тягти малечу із собою. Але я дуже сумувала! Тепер не можу набутися з нею. І за цим котиком (Поліною – прим. ред.) неймовірно скучила! А старший котик уже на тренуванні", - розповіла ведуча.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Окрім того Лілія відповіла на запитання, яке найбільш цікавило підписників. Зокрема, як вона залишила 4-місячну донечку без грудного вигодовування. Своєю чергою, знаменитість зазначила, що не відлучала крихітку від молока, адже перед відрядженням заморожувала його.

"Я у Києві. Лечу додому! Везу дівчатам подарунки, Адель – себе молочну, Дикому – просто себе. Дуже багато запитань щодо ГВ (грудного вигодовування – прим. ред.) і моєї відсутності. Аделька повністю на ГВ, і я вже експерт з галузі "мама, яка годує й працює". Інакше я просто не вмію. Як це працює: молоко зціджуєте потроху паралельно з годуванням і заморожуєте його, робите "банк молока" в морозильній камері!", - поділилася зіркова мама.

Лілія Ребрик з родиною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показала, як з чоловіком вони привітали Адель з особливим святом і замилували її стильним луком.

Лілія Ребрик захопила, як наймолодшу доньку вітала з особливим святом

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