Лілія Ребрик вперше зізналася, що перед війною купила будинок та поділилася, що з ним зараз

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вперше поділилася, що перед початком повномасштабного вторгнення вона з чоловіком вклала гроші у будинок.

Як розповіла Ребрик під час розмови з Аліною Доротюк, вони придбали житло в кінці листопада 2021 року. Лілія пояснила, що нагальної потреби у цьому будинку не було, просто вони з чоловіком хотіли, аби в них була нова спільна ціль. Тим більше, у подружжя двоє доньок і треба було розширювати житлову площу.

"Ми купили будинок перед початком війни. Дуже "потрібна" була покупка… "Дім мрії" ми його називали. Ми для себе визначилися, що у нас нема нагальної потреби переїжджати. Ми створили групу, яку назвали "Дім мрії", там якісь ідеї обговорювали, де в нас що буде", - поділилася Ребрик.

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Також ведуча зізналася, що будинок розташований у Київській області і з ним все гаразд. Проте, каже Ребрик, вона не знає коли вони з родиною почнуть щось там робити, оскільки там роботи дуже багато:

"Там стільки ще роботи… Я не знаю, коли ми ще повернемось. Ми купили таку коробку. Там ще будувати й будувати", - розповіла знаменитість.

Також Ребрик зізналася, що у її родини є невелика дача у Макарівському районі, де на початку повномасштабного вторгнення велися активні бої. І ведуча дякує долі, що коли вони з родиною виїжджали у перші дні війни з Києва, вони не спокусилися там перечекати початок війни.

Лілія Ребрик з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ребрик зізналася, що спокуса була велика, оскільки вони з родиною їхали у тому напрямку у бік Чернівців до батьків артистки і п'ять годин стояли на виїзді з Києва.

Нагадаємо, не так давно Лілія Ребрик на тлі мальовничого пейзажу розповіла, що допомагає їй повертатися до життя. Ведуча побувала у горах.

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