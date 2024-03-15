Лілія Ребрик втретє стала мамою і розсекретила ім'я новонародженої донечки

Артистка показала перше фото немовляти з пологового будинку.
Українська ведуча Лілія Ребрик втретє стала мамою.
Радісною звісткою 42-річна знаменитість поділилася в Instagram сьогодні, 15 березня. Артистка опублікувала знімок, на якому вона з чоловіком, Андрієм Диким, тримає ручку новонародженої донечки.
Як зазначила Лілія Ребрик, доньку назвали Аделіною. На браслеті видніється вага дівчинки – 3.5 кг. Більше подробиць ведуча розкривати не стала, а лише побажала щастя немовляті.
"Наша Адель. Дика Аделіна Андріївна. Будь щасливою, донечко", - зворушила підписом зіркова мама.
Своєю чергою, у коментарях прихильники не могли стримати емоцій від чудової новини й написали безліч привітань і побажань для Адель і її зіркової родини. Окрім того, колеги Лілії з шоубізу також взялися вітати її родину.
- "Щастя! Нехай буде здоровенькою! Вітаємо" – MamaRika
- "Найщиріші вітання! Щастячка величезного вам" – Григорій Решетнік
- "Вітаю! Будьте здорові та щасливенькі, красунечки!" – Євген Кот
- "Боже! Яке щастя! Ми всі чекали! Лілічко, Андрію, наші дорогі! Вітаємо! Обіймаємо! Радіємо" – Ольга Сумська
- "Щирі вітання! Хай буде найщасливішою!" – Анастасія Цимбалар
Нагадаємо, нещодавно зірка "Жіночого Кварталу" Аліна Блажкевич вперше стала мамою та показала перше фото малюка.
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