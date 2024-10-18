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Лілія Ребрик з 6-річною донькою приміряла однакові образи й приголомшила їхньою схожістю

Лілія Ребрик з 6-річною донькою приміряла однакові образи й приголомшила їхньою схожістю

Лілія Ребрик з донькою Поліною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Ведуча здивувалася, як швидко підросла Поліна.

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показалася у незвичному фотосеті з донечкою-копією.

У фотоблогу Лілія похизувалася модним луком, який складався з білих джинсів, об'ємної куртки і чоботів. Вочевидь, середня донька ведучої Поліна вирішила повторити образ мами й одяглася так само. Ба більше, 6-річна дівчинка навіть скопіювала місце й позу фотосету. Тож, Лілія не стрималася й порівняла їхні обидва фото. І зізналася, що не встигає усвідомити, як швидко плине час.

Лілія Ребрик з донькою Поліною / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик з донькою Поліною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Ні, ну це фото має залишитися тут! Цей погляд, ця поза. Просто дивлюсь і сама шокована! Це – моя маленька Поля і така вже доросла… Така цікава! Така ні на кого не схожа! Хоча… може ми все ж таки схожі? Ну хоча б трішечки. Я – вогонь. Вона – пожежа. Середні діти в родині – це особлива історія та особливий підхід", - написала Ребрик.

Тим часом у коментарях думки про схожість зірки та її доньки розділилися:

  • Діана схожа на вашу сестру, Поля на Вас, а Адель на тата
  • Мамина копія
  • Діана на вас схожа, а Аделька з Поліною – татові донечки
  • Якщо дивитись на Поліну та вас, то ви схожі. Але якщо брати Поліну, вас та вашого чоловіка, то вона схожа на татка

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик повідомила про свято у родині. Її наймолодша донька відсвяткувала сім місяців і з нагоди свята попозувала в оригінальному образі.

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