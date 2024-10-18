Лілія Ребрик з 6-річною донькою приміряла однакові образи й приголомшила їхньою схожістю

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показалася у незвичному фотосеті з донечкою-копією.

У фотоблогу Лілія похизувалася модним луком, який складався з білих джинсів, об'ємної куртки і чоботів. Вочевидь, середня донька ведучої Поліна вирішила повторити образ мами й одяглася так само. Ба більше, 6-річна дівчинка навіть скопіювала місце й позу фотосету. Тож, Лілія не стрималася й порівняла їхні обидва фото. І зізналася, що не встигає усвідомити, як швидко плине час.

Лілія Ребрик з донькою Поліною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Ні, ну це фото має залишитися тут! Цей погляд, ця поза. Просто дивлюсь і сама шокована! Це – моя маленька Поля і така вже доросла… Така цікава! Така ні на кого не схожа! Хоча… може ми все ж таки схожі? Ну хоча б трішечки. Я – вогонь. Вона – пожежа. Середні діти в родині – це особлива історія та особливий підхід", - написала Ребрик.

Тим часом у коментарях думки про схожість зірки та її доньки розділилися:

Діана схожа на вашу сестру, Поля на Вас, а Адель на тата

Мамина копія

Діана на вас схожа, а Аделька з Поліною – татові донечки

Якщо дивитись на Поліну та вас, то ви схожі. Але якщо брати Поліну, вас та вашого чоловіка, то вона схожа на татка

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик повідомила про свято у родині. Її наймолодша донька відсвяткувала сім місяців і з нагоди свята попозувала в оригінальному образі.

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