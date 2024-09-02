Лілія Ребрик з чоловіком відвела донечку до першого класу і показала її важливу місію на лінійці

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик розповіла про важливе свято у її родині.

Так, у фотоблогу знаменитість поділилася, що її 12-річна донька Діана пішла до сьомого класу, а ось для 6-річної Поліни цього року лише розпочався новий етап – вона стала першокласницею. На урочисту лінійку завітала вся велика родина. Зокрема, Лілія з чоловіком Андрієм Диким спостерігали, як їхня першокласниця сповіщає решті школи про новий навчальний рік, несучи дзвоник зі старшокласником.

Лілія Ребрик з родиною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Наша першокласниця! Ну як вони так швидко ростуть? Старшенька вже в сьомий клас! Як? Коли? Не помітимо, як і Адель піде до школи! Поля сама серйозність і відповідальність", - з гумором написала Ребрик.

Донька Лілії Ребрик на шкільній лінійці / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Багатодітна зіркова мама також дала своїм донькам-школяркам настанову на гарне навчання й побажала щасливих навчальних днів.

"Вже друга пішла! Перший раз у перший клас! Дівчата наші, в добру годину. Нехай ваше навчання буде в радість та задоволення, всупереч всім обставинам! Гарно вчитися – це зараз ваша перемога!", - звернулася до доньок Лілія.

Лілія Ребрик з доньками / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Андрій Дикий з донькою / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Водночас Ребрик звернулася до всіх батьків юних школяриків з побажаннями сил і омріяної перемоги у війні проти РФ.

"Всіх дітей вітаю з початком нового навчального року! Тільки вперед! До омріяної перемоги! Я знаю, ви точно зможете змінити цей світ! А нам, батькам, бажаю терпіння, сил, здоровʼя та почуття гумору", - написала ведуча.

Лілія Ребрик з родиною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно ведуча Олена Кравець показала свого 8-річного сина, який пішов до третього класу. І зізналася, чому га шкільній лінійці не було його сестри-близнючки Каті.

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