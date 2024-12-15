Лілія Ребрик зачарувала підрослою 9-місячною донькою в яскравому леопардовому образі

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик замилувала новою фотосесією з молодшими доньками.

Сьогодні, 15 грудня, Адель зустрічає свої 9 місяців. Родина цього разу не зрадила своїм традиціям і попозувала у милій фотосесії. Для дівчинки зіркова мама підібрала особливий лук, який складався з чорної блузи, штанців з леопардовим принтом та пов'язки у відповідному стилі.

Лілія Ребрик з донькою Адель / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою Адель / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Крім маленької Адель, леопардовий стиль приміряла сама Лілія та ще одна її донька Поліна. Всі разом вони побешкетували з Адель, а також задули свічку на оригінальному тортику. А наприкінці наймолодша донечка Ребрик не стрималася й спробувала десерт на дотик.

"Обережно, порція гламуру зашкалює! Адель 9 місяців! Девʼять! Кайфуємо бути твоїми батьками, Адель", - написала ведуча.

Лілія Ребрик з доньками Адель і Поліною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою Адель / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою Адель / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

У коментарях фани зірки привітали родину з мінісвятом і щедро засипали крихітку компліментами:

Яка милота! Дякуємо, що ділитеся зі всесвітом своїм щастям! Хай люди підхоплюють вашу радість!

Яка гламурна крихітка. Так і хочеться, щоб вона затанцювала

Неймовірно гарні дівчата

Яка ж солодка булочка!

Нагадаємо, нещодавно чоловіку Лілії Ребрик, хореографу Андрію Дикому виповнилося 46 років. Знаменитість публічно звернулася до коханого з особливим вітанням і показала їхнє родинне фото.

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