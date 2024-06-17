Лілія Ребрик захопила фото, як тримісячну донечку на світський захід зводила: "Перший вихід у світ"

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала милі фото, як тримісячну донечку вперше зводила на світський захід.

Знаменитість поділилася, що разом із Адель побувала на родинному форумі. Зокрема, там ведуча, як досвідчена матуся трьох донечок, розповідала про своє материнство та ділилася лайфгаками. До слова, на форум ведуча взяла і Адель, якій підібрала стильний образ з бантиком на голові.

Лілія Ребрик із молодшою донькою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Наш перший вихід у світ! Причепурилися, гарне вбрання дістали і вперед - підкорювати світ. Тим більше і подія, на якій ми були, - ідеально підходить! Родинний форум - подія для батьків: досвідчених і тих, хто тільки планує ними стати! Слухали, ділилися лайфгаками і виступали самі! Мені, як мамі трьох, є чим поділитися. Бо ж я і досвідчена мама, і водночас - новоспечена!" – зазначила ведуча.

Окрім того, Лілія Ребрик разом із маленькою донечкою долучилася до благодійної ініціативи. Вони допомогли зібрати понад 50 тисяч гривень на потреби дітей, які були народжені в перший рік повномасштабної війни.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Я дякую всім, хто підтримує благодійні ініціативи. І Аделька також дякує! Вона це вам передавала!" – звернулася до фанів ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик вітала наймолодшу донечку з особливим святом. Також артистка влаштовувала з Адель святковий фотосет, результатом якого ділилася у фотоблогу.

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