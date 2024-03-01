Лілія Ребрик захопила фотосесією на останніх місяцях вагітності й розповіла, як минула для неї зима

Українська ведуча Лілія Ребрик потішила шанувальників знімками з нової фотосесії.

Так, у своєму фотоблогу знаменитість опублікувала низку кадрів у стильному синьому костюмі з довгими шортами. 42-річна Лілія у кадрі ніжно підкреслила свій округлий животик і нагадала українцям про головне. Зокрема, що зима для усіх була складною, втім знайшлися сили дійти до її кінця.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Лютий завершується, а це значить, що ми пережили зиму. Чи легко нам було? Ні. Нам не гасили світло в оселях, але інколи здавалося – воно гасне саме всередині, там, де кажуть, що живе душа. Та ми впоралися, пережили це: не впали в прірву відчаю (хоча інколи так хотілося!), вчергове витягнули самі себе, знайшли сили йти далі, боротися, сподіватися. Залишився тільки ниючий біль, бо для когось ця зима стала останньою. І цей біль стане хронічним: він ніколи не мине...", - написала Ребрик.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

До слова, під кадрами Лілія побажала, щоб весна принесла "надію, віру і любов". А у своїх сториз написала, що має "на цю весну великі плани", натякаючи на народження малюка.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик оголосила, що йде в декрет, адже зовсім скоро зустрінеться з донечкою.

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