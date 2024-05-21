Лілія Ребрик захопила рідкісним фото з рідною сестрою і показала, як вона спілкується з її доньками

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик не єдина дитина в сім'ї. Знаменитість ще має молодшу сестру, танцівницю Юліану.

Ребрик вкрай рідко публікує кадри з рідною людиною, адже вони мешкають в різних країнах. Однак, коли є така можливість, сестри телефонують одна одній через відеозв'язок.

У своєму Instagram артистка показала, як минає їхнє спілкування. До слова, коли закінчився сигнал повітряної тривоги, вона з молодшою донечкою Адель вийшла на прогулянку, згодом до них приєдналися Діана та Поліна.

Лілія Ребрик із доньками та молодшою сестрою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Цієї миті Лілія Ребрик зв'язалася з сестрою, знімком з якою вона поділилася у фотоблогу. Родина мило поспілкувалася, а особливо були раді бачити тітку доньки ведучої.

"Вечірня прогулянка між тривогами з сестричкою на зв'язку", - підписала кадри ведуча.

Нагадаємо, у березні Лілія Ребрик стала багатодітною матусею. Третю донечку ведуча тривалий час приховувала від прихильників. Однак нещодавно знаменитість похрестила Адель та вперше показала її обличчя.

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