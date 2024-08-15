Лілія Ребрик захопила відео з підрослою 5-місячною донечкою і привітала її з особливим святом

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик потішила сімейними кадрами з молодшою донечкою від чоловіка, танцівника Андрія Дикого.

Так, 15 серпня Адель виповнилося п'ять місяців. Тож, за традицією артистка влаштувала для дівчинки невеличке свято. Знаменитість замовила невеличкий святковий тортик. Окрім того, вона влаштувала для Адель фотосесію та знімання.

Фото та відео Лілія Ребрик поділилася в Instagram. На кадрах Адель постає в сукні та з бантиком на голові. Поруч з нею були й сестрички Діана і Поліна, які теж вітали її зі святом та допомагали задувати свічку на торті. Зокрема, Лілія Ребрик показала, як молодша донечка вже помітно підросла та змінилася.

Лілія Ребрик на милому відео показала помітно підрослу 5-місячну донечку

"П'ять місяців! Як швидко ти ростеш, крихітко! Яка ти розумашечка! Дякую, що робиш нас ще щасливішими! Ти - наш антистрес", - адресувала Адель зіркова мама.

Чимало зірок у коментарях написали теплі слова донечці Лілії Ребрик та Андрія Дикого. Зокрема, крихітці бажали рости здоровою та щасливою.

Нагадаємо, нещодавно дизайнер Андре Тан ділився рідкісними кадрами з донькою від колишньої дружини Аліни Харечко. Знаменитість показував, як проводить час із 8-річною Софією.

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