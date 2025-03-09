Лілія Ребрик замилувала фото одразу з трьома помітно підрослими доньками від Андрія Дикого

Також знаменитість розсекретила, як із дівчатками провела 8 Березня.

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показалася одразу з трьома помітно підрослими доньками від чоловіка, хореографа Андрія Дикого.

Сімейною світлиною знаменитість поділилася в Instagram-stories. На знімку артистка була зображена з 12-річною Діаною, 6-річною Поліною та 11-місячною Аделіною. Щасливі дівчата тримали в руках неймовірні букети квітів. У підписі до фото ведуча подякувала чоловікові за приємні презенти.

"Забагато краси не буває", - зазначила Лілія Ребрик

Лілія Ребрик із доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Окрім того, знаменитість розсекретила, як із доньками відсвяткувала 8 Березня. Дівчата вирушили на концерт співачки KOLA, який відбувся в київському "Палаці спорту". Щоправда, наймолодшу Аделіну все ж таки залишили вдома. Утім, коли дівчинка підросте, вона неодмінно буде розважатися із мамою та старшими сестрами.

"У нас зі старшими дівчатами дівич-вечір", - поділилася ведуча.

Лілія Ребрик із доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, тим часом барбадоська співачка Ріанна опублікувала рідкісні фото з синами. Знаменитість показала, який вигляд мали її діти, коли тільки-но народилися.

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