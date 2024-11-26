Лілія Ребрик замилувала фото з 12-річною донькою та розкрила, як вона проведе зимові канікули

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала свою підрослу 12-річну доньку.

У своєму фотоблогу зірка поділилася низкою кадрів з Діаною. Так, зіркова мама постала в доньчиних обіймах і поцілунках на тлі їхнього заміського будинку. Для імпровізованої домашньої фотосесії родина обрала сукні.

До того ж під фото артистка поділилася, куди Діана відправиться на зимових канікулах. Так, дівчина буде відпочивати у таборі в Буковелі. За словами Ребрик, там її донька кататиметься на лижах і проводитиме час за розвагами у компанії нових друзів.

Лілія Ребрик з донькою Діаною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Канікули — це час, коли можуть відпочити всі! І один від одного теж. Саме тому зимові канікули, як і літні, ми плануємо заздалегідь. І так, щоб обов’язково подобалося дитині. Діана, наприклад, дуже любить табори. І я її розумію: за зміну діти проживають там ніби ціле життя! Табір – це місце, яке дарує дітям щастя і розвиток. Табір – це можливість відчувати себе дорослим, самостійним, відповідальним. І трішечки скучити за батьками. Що тут казати, табір – це емоції на все життя! Свіже повітря, гори, лижі, нові друзі, незабутні враження", - написала Лілія.

Лілія Ребрик з донькою Діаною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик похизувалася новими танцювальними досягненнями 12-річної доньки. Ведуча зворушила, як Діана взяла участь у турнірі й розповіла про труднощі, з якими вона зіткнулася.

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