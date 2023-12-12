Лілія Ребрик замилувала фото з чоловіком та ніжно привітала його з важливим святом

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик повідомила про важливе свято в її родині. Чоловік артистки – хореограф Андрій Дикий – святкує день народження.

Обранцеві знаменитості виповнюється 45 років. У своєму Instagram Ребрик присвятила Дикому допис, де ніжно привітала його з ювілеєм. Зокрема, артистка опублікувала їхні спільне романтичне фото.

На знімку Андрій Дикий у білих штанях та бежевій сорочці сидів на підлозі, поруч із ним стояла Лілія Ребрик. Акторка хилилася до чоловіка та усміхнено дивилася на нього.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

У дописі під світлиною знаменитість зазначила, що безмежно кохає свого чоловіка.

"Я так безмежно кохаю тебе. З днем народження, мій Дикий", - ласкаво звернулася до обранця ведуча та залишила купу смайликів у вигляді червоних сердець.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розповіла про їхній будинок, який вони придбали до початку повномасштабної війни. Артистка показала, який вигляд має її оселя, а також розсекретила, як робить там ремонт.

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