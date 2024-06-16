Лілія Ребрик замилувала фото з тримісячною донечкою і привітала її з особливим святом

Артистка розповіла про нову сімейну традицію, яка виникла з появою третьої дитини.

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала, як тримісячна донечка помітно підросла, та привітала Адель з особливим святом.

Знаменитість поділилася, що з появою третьої дитини в їхній сім'ї виникла нова традиція. Щомісяця, 15 числа, вони вітають Адель. Так, Лілія Ребрик разом із чоловіком Андрієм Диким замовляє для дівчинки святковий тортик, купує яскраве вбрання та влаштовує фотосесію. Таким чином подружжя вітає донечку з новим місяцем життя та закарбовує в пам'яті кожні моменти її дорослішання.

Молодша донька Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Тортик для молодшої доньки Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Це вже стає гарною традицією: 15 числа вітати Адельку з кожним місяцем її першого року! Адель сама шокована, що їй вже три місяці", - поділилася Лілія Ребрик.

Молодша донька Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведуча також розповіла, що третю доньку хотіла виховувати без "гламурності". Утім, знаменитість зазначила, що без цього ніяк. Ведуча зізналась, що не може втриматися, аби не накупити для Адель яскравих речей та не влаштувати з нею фотосет.

Лілія Ребрик із донькою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Я думала, третя дитина буде під гаслом "без гламуру!", але ні! Не можу втриматися! Навпаки: "Без гламуру ніяк!" – поділилася ведуча.

Лілія Ребрик із донькою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, тим часом старша донька Лілії Ребрик вирушила на відпочинок без батьків. Ведуча розкрила, де Діана проводитиме літо.

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