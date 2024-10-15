Лілія Ребрик замилувала кадрами з 7-місячною донечкою і показала її незвичний святковий образ

Артистка закарбувала щасливі миті з Адель.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик розповіла про свято у родині.
Сьогодні, 15 жовтня, доньці знаменитості Адель виповнилося сім місяців. Вже традиційно Лілія влаштувала з наймолодшою донькою фотосет. Для фотосесії вдома ведуча підібрала для крихітки справжній модний образ, який складався з блузи, комбінезону та милого тюрбану-бантику. Ба більше, 7-місячна Адель вперше приміряла прозорі колготки, якими доповнила лук.
"Сім місяців… Адель та її перші прозорі колготи", - написала Ребрик.
Крім того, на дівчинку в її особливий день чекав милий тортик зі свічкою. Зіркова мама та Адель залюбки попозували з ним і тим самим покращили настрій юзерам у Мережі.
- Наша гарнюня!
- Ой, Божечки, я не можу, яка краса
- Боже, ну що за красунечка. Сама милота та ніжність. Кожне відео – заряд позитиву на весь день
- Клас! Яка модниця красива! В мене теж є така, тільки колготок таких ще немає
Нагадаємо, нещодавно син легендарного Григорія Чапкіса, хореограф Грег Чапкіс показав свого 16-річного сина-красеня й публічно звернувся до нього.
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