Лілія Ребрик замилувала рідкісним фото з батьками, які бавляться з тримісячною онукою

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик замилувала рідкісним фото з батьками.

Знаменитість у своєму Instagram поділилася, що мама й тато зробили сюрприз: вони приїхали з Чернівців до неї до Києва. Рідні люди артистки вже й встигли побавитися з тримісячною онукою Адель.

У своєму фотоблогу Ребрик вже опублікувала фото з батьками. На знімку вони позують на подвір'ї заміського будинку ведучої. Усміхнена мама Ребрик тримає маленьку онуку на руках, тим часом тато ніжно обіймає їх. Як зазначила знаменитість, тримісячна Адель неабияк рада приїзду дідуся та бабусі.

Батьки Лілії Ребрик із онукою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Оце радість! Бабуся з дідулею приїхали", - підписала кадр із батьками знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин поділилася рідкісним сімейним фото, щоправда, лише з батьком. Виявилося, що в рідної людини артистки було особливе свято. Тож, виконавиця ніжно привітала батька та показала їхнє спільне фото.

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