Лілія Ребрик замилувала рідкісними світлинами з батьками на сімейному відпочинку

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик поділилася кадрами з тижневої відпустки на березі моря.

Знаменитість разом зі своїми батьками та двома доньками - 11-річною Діаною та п'ятирічною Поліною - відпочила в Туреччині. Родина насолодилася сонячними днями на курорті, відвідала екскурсії та спробувала екстремальні розваги. Щасливими фото Ребрик поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Лілія Ребрик з батьками та доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Діти Лілії Ребрик з її батьками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Як розповіла Лілія, подорож до Туреччини дала змогу їй та її родині відпочити від стресу, а також провести час разом. А найголовніше, за словами ведучої, це те, що її діти змогли спокійно повеселитися без зайвих переживань.

"Прощаємось з морем! Прощаємось з тижнем спокійного, безтривожного життя! Виспалися, наговорилися, набулися всі разом! Трохи заспокоїлися дітки, трохи відволіклися від постійних переживань за нас мої батьки, трохи набралася сил я.

Це так важливо зараз! Це так потрібно зараз - в першу чергу їм. Готова до роботи, готова знову рвати за них, сплачувати податки, працювати заради перемоги", - написала Ребрик.

Лілія Ребрик з доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зіштовхнулася з критикою через свою поїздку на курорт під час війни - ведуча дала відповідь критикам.

Читайте також: