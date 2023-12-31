Лілія Ребрик замилувала відео, як її доньки майстерно переспівали хіт Stefania

Дівчата поділили трек: на Поліні були приспіви, а на Діані – куплети.

Українська телеведуча Лілія Ребрик захопила милим відео, як її донечки удвох заспівали хіт гурту Kalush Orchestra – Stefania.

Ролик знаменитість опублікувала у своєму Instagram. Першою почала співати 5-річна Поліна. Дівчинка виконувала приспів. Тим часом сестра підтримувала її, підказувала, аби співати голосніше, та танцювала.

Наступною свою партію виконала 11-річна Діана. На дівчинці був куплет у стилі реп. Діана майстерно зачитала свої рядки та просто здивувала своїм талантом.

Лілія Ребрик захопила відео, як її доньки співають хіт Stefania

Лілія Ребрик зазначила, що дівчата неабияк підняли їй настрій. Ведуча опублікувала відео, аби й підписники не засмучувалися та усміхнулися.

"Діти вміють підняти настрій! Можливо, і вам вдасться усміхнутися", - зазначила ведуча.

Підписники Лілії Ребрик просто засипали дівчат компліментами. Вони зазначили, що відео однозначно підняло їм настрій.

Усміхнулася ще й як, від самого ранку! Природжені артистки, обидві у батьків!

Гарні дівчатка! Щастя та мирного неба вам!

Дякую! Ваші донечки молодці!

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик розсекретила рецепт святкової страви на Новий рік. Вагітна ведуча показала, як смачно приготувати рибу.

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