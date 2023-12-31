Лілія Ребрик замилувала відео, як її доньки майстерно переспівали хіт Stefania

Дівчата поділили трек: на Поліні були приспіви, а на Діані – куплети.
Українська телеведуча Лілія Ребрик захопила милим відео, як її донечки удвох заспівали хіт гурту Kalush Orchestra – Stefania.
Ролик знаменитість опублікувала у своєму Instagram. Першою почала співати 5-річна Поліна. Дівчинка виконувала приспів. Тим часом сестра підтримувала її, підказувала, аби співати голосніше, та танцювала.
Наступною свою партію виконала 11-річна Діана. На дівчинці був куплет у стилі реп. Діана майстерно зачитала свої рядки та просто здивувала своїм талантом.
Лілія Ребрик зазначила, що дівчата неабияк підняли їй настрій. Ведуча опублікувала відео, аби й підписники не засмучувалися та усміхнулися.
"Діти вміють підняти настрій! Можливо, і вам вдасться усміхнутися", - зазначила ведуча.
Підписники Лілії Ребрик просто засипали дівчат компліментами. Вони зазначили, що відео однозначно підняло їм настрій.
- Усміхнулася ще й як, від самого ранку! Природжені артистки, обидві у батьків!
- Гарні дівчатка! Щастя та мирного неба вам!
- Дякую! Ваші донечки молодці!
Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик розсекретила рецепт святкової страви на Новий рік. Вагітна ведуча показала, як смачно приготувати рибу.
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