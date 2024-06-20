Лілія Ребрик здивувала, як без світла працює на телебаченні в прямому ефірі: "Реалії сьогодення"

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала, як без світла працює на знімальному майданчику.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що електроенергію вимикають всюди, навіть у студіях телеканалів. Тим не менш, попри це, медійники виходять в ефір. Лілія Ребрик показала, як зникло світло на знімальному майданчику, але навіть в таких умовах вона продовжує працювати.

"Коли на знімальному майданчику вимкнуло світло…Реалії сьогодення", - поділилася ведуча.

Допис Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик також зазначила, що, попри вимкнення світла, знімальна група не втрачає гумору. Ба більше, вони навіть називають це "романтичним ранком вдома". Тож, знаменитість закликає всіх, у кого є вдома світло, обов'язково переглядати шоу, які у складних умовах готують телевізійники.

"Ми в ефірі! Якщо раптом не зрозуміло, ми в студії. Мікрофона ще немає. І світла немає, і мікрофона немає. Ліхтарики є! Романтичний ранок вдома! Якщо у вас є світло, то вмикайте телевізор і дивіться на це. Тільки українці можуть з таким позитивом говорити про відключення світла", - зазначила знаменитість.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показувала, як вперше зводила тримісячну доньку на світський захід. Знаменитість також поділилася, як вони з Адель допомагали збирати кошти для діток, які були народжені в перший рік повномасштабної війни.

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