Лілія Ребрик зізналась, як поява третьої доньки вплинула на їхній шлюб з чоловіком Андрієм Диким

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик відверто розповіла, як народження третьої доньки вплинуло на їхній шлюб із чоловіком, хореографом Андрієм Диким.

Знаменитість зізналась, що їхні почуття стали ще сильнішими. Лілія Ребрик ділиться, що вони взагалі не сваряться, адже не мають на це часу. Подружжя намагається розуміти одне одного та підтримувати. Звісно ж, закоханим також хочеться провести час разом, однак, коли троє дітей, це зробити не так легко.

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Я не хочу поливати медом наші стосунки, але вони у нас дійсно справжні, класні і потужні: один подумав, другий вже зробив. Ми реально не сваримося, не знаю, як нам в житті так пощастило. У мене на це не вистачає ні сил, ні енергії. Ми розуміємо, коли нам треба помовчати або коли ми хочемо поговорити. Ми увесь час прагнемо побути вдвох. Ясно, коли троє дітей, то побути вдвох – це ще той квест", - поділилася ведуча в інтерв'ю kp.ua.

Лілія Ребрик говорить, що стосунки стали ще міцнішими, адже три дитини – це більша відповідальність. Знаменитість поділилася, що вони з коханим розподіляють обов'язки. На думку акторки, це неабияк потужна підтримка.

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Стосунки стали ще міцнішими, бо ти розумієш, що треба багато уваги приділяти і одне одному, і дітям. Увечері, коли треба всіх помити, нагодувати, вкласти спати, то ми ділимося, хто з ким, хто як. Дуже важливо розподіляти обов'язки, це дуже потужна підтримка одне одного", - зазначила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показувала рідкісне фото з рідною сестрою. Артистка також ділилася, як її доньки спілкуються з тіткою.

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