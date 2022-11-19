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Лілія Ребрик зізналася, чи планує виїжджати за кордон із двома доньками

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1007
Час на прочитання
2 хв
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Лілія Ребрик зізналася, чи планує виїжджати за кордон із двома доньками

Лілія Ребрик з доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведуча розмірковувала на цю тему.

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик розповіла, чи планує разом із двома доньками їхати з України за кордон. 

Від початку повномасштабної війни знаменитість залишалася у Києві поруч із чоловіком, хореографом Андрієм Диким. Неодноразово подружжя обговорювало варіанти, щоб Лілія та дітьми змогли виїхати у іншу країну. Втім, ведуча зізналася, що до останнього хоче бути вдома. 

"Ми, звичайно, говорили про від'їзд. Ну зараз немає правильних чи неправильних рішень. Я навіть якось сміялася, як би вивізла дітей за кордон — "Ти зрадник", "Не патріот", залишилася в Україні - "Що ти за мати, тут наражаєш на небезпеку дітей?". Ну немає правильних рішень. Треба діяти тільки так, як ти відчуваєш. Я відчула в собі енергію, силу, що можу бути корисною тут і є чим займатися в Україні. Ми з чоловіком настільки нероздільні, що це було б якимось неможливим випробуванням. Я просто не уявляю нашого життя окремо", - розповіла Ребрик у "Олега френди".

© instagram.com/liliia.rebrik
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведуча пригадала, як напочатку війни вони із чоловіком прийняли рішення залишити дітей у батьків Лілії у Чернівцях. Це, за словами акторки, було дуже важким випробуванням як для неї, так і для донечок. 

"Для нас це літо було найстрашнішим. Заради безпеки ми залишили дітей на заході України і їздити на два міста. День-два і ми їхали туди, навіть коли були проблеми із бензином, ми все одно шукали якісь виходи", - пригадала Лілія. 

Лілія Ребрик з донькою Діаною / © instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик з донькою Діаною / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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Дата публікації
Перегляди
1007
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