Лілія Ребрик зворушила фанів світлинами з хрестин: "Життя переможе"

Відтепер у ведучої аж 6 похресників, яким вона дуже радіє.

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками важливим моментом свого життя.

Цими вихідними артистка вкотре стала хрещеною мамою. З цієї нагоди Ребрик у себе в Instagram продемонструвала зворушливі світлини з таїнства хрещення, яке відбувалося у Києві, та зізналася, чому цей момент став для неї таким особливим:

"Дякую за довіру бути хрещеною справжнього козака, який народився у війні. Одразу після народження ховався з мамою в підвалі. А сьогодні пізнав таїнство хрещення і зробив цей день світлішим. У такі дні ми точно знаємо, заради чого йдемо до кінця: щоб наші діти усміхалися, щоб гралися, щоб безтурботно бігали у двір до друзів, щоб не боялися і не ховалися в підвалах", – поділилася ведуча.

Лілія Ребрик стала хрещеною вшосте / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик стала хрещеною вшосте / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія зізналася, що відтепер у неї аж 6 похресників, яким вона дуже радіє.

"Чи гарна я хрещена? – Так! Чи скромна? – Ні! Але люблю кожного. Не так часто бачимося, як хотілося б. Але вони завжди в моєму серці", – прокоментувала Ребрик.

Лілія Ребрик стала хрещеною вшосте / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками, що допомагає їй повертатися до життя. Ведуча показалася на тлі мальовничих українських пейзажів та відверто поспілкувалася з фанами.

Читайте також: