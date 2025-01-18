Лілія Ребрик зворушила новим словом 10-місячної доньки та реакцією на це чоловіка: "До сліз"

Крихітка навчилася казати "тато".
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик потішила фанів родинним контентом з чоловіком Андрієм Диким і наймолодшою донечкою Аделіною.
У своєму фотоблогу Лілія поділилася радісною новиною. 10-місячна Адель після першого слова "мама" вимовила слово "тато". Цей щасливий момент подружжя встигло зазнімкувати на відео, яким і поділилося з фанами. На кадрах чоловік Ребрик тримає на руках маленьку донечку, кружляє її та цілує. Поруч у цей момент стоїть і сама зіркова мама та бавиться з родиною.
Як зізналася ведуча, саме такі маленькі радощі повертають віру в світло й не дозволяють опускати руки.
"Те, що цього ранку повернуло до життя! Зібрало до купи, дало світло, сили, надію. Тато", - розчулила зірка.
У коментарях шанувальники родини написали їм низку теплих слів, поділившись враженнями від такого досягнення Адель:
- Боженько, радісно до сліз. Як приємно дивитися такі відео
- Це так мило
- Дякую вам, родина Диких. Які чудові, позитивні, хороші люди
- Молодчинка маленька
Нагадаємо, нещодавно багатодітна мама Лілія Ребрик відповіла на закиди юзерів, що вона народила третю дитину задля відстрочки чоловіка.
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