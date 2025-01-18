Лілія Ребрик зворушила новим словом 10-місячної доньки та реакцією на це чоловіка: "До сліз"

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик потішила фанів родинним контентом з чоловіком Андрієм Диким і наймолодшою донечкою Аделіною.

У своєму фотоблогу Лілія поділилася радісною новиною. 10-місячна Адель після першого слова "мама" вимовила слово "тато". Цей щасливий момент подружжя встигло зазнімкувати на відео, яким і поділилося з фанами. На кадрах чоловік Ребрик тримає на руках маленьку донечку, кружляє її та цілує. Поруч у цей момент стоїть і сама зіркова мама та бавиться з родиною.

Молодша донька Лілії Ребрик уперше вимовила слово "тато"

Як зізналася ведуча, саме такі маленькі радощі повертають віру в світло й не дозволяють опускати руки.

"Те, що цього ранку повернуло до життя! Зібрало до купи, дало світло, сили, надію. Тато", - розчулила зірка.

У коментарях шанувальники родини написали їм низку теплих слів, поділившись враженнями від такого досягнення Адель:

Боженько, радісно до сліз. Як приємно дивитися такі відео

Це так мило

Дякую вам, родина Диких. Які чудові, позитивні, хороші люди

Молодчинка маленька

Нагадаємо, нещодавно багатодітна мама Лілія Ребрик відповіла на закиди юзерів, що вона народила третю дитину задля відстрочки чоловіка.

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