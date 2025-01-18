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Лілія Ребрик зворушила новим словом 10-місячної доньки та реакцією на це чоловіка: "До сліз"

Лілія Ребрик зворушила новим словом 10-місячної доньки та реакцією на це чоловіка: "До сліз"

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Крихітка навчилася казати "тато".

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик потішила фанів родинним контентом з чоловіком Андрієм Диким і наймолодшою донечкою Аделіною.

У своєму фотоблогу Лілія поділилася радісною новиною. 10-місячна Адель після першого слова "мама" вимовила слово "тато". Цей щасливий момент подружжя встигло зазнімкувати на відео, яким і поділилося з фанами. На кадрах чоловік Ребрик тримає на руках маленьку донечку, кружляє її та цілує. Поруч у цей момент стоїть і сама зіркова мама та бавиться з родиною.

Молодша донька Лілії Ребрик уперше вимовила слово "тато"

Молодша донька Лілії Ребрик уперше вимовила слово "тато"

Як зізналася ведуча, саме такі маленькі радощі повертають віру в світло й не дозволяють опускати руки.

"Те, що цього ранку повернуло до життя! Зібрало до купи, дало світло, сили, надію. Тато", - розчулила зірка.

У коментарях шанувальники родини написали їм низку теплих слів, поділившись враженнями від такого досягнення Адель:

  • Боженько, радісно до сліз. Як приємно дивитися такі відео
  • Це так мило
  • Дякую вам, родина Диких. Які чудові, позитивні, хороші люди
  • Молодчинка маленька

Нагадаємо, нещодавно багатодітна мама Лілія Ребрик відповіла на закиди юзерів, що вона народила третю дитину задля відстрочки чоловіка.

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